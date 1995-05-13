Матч завершен
Тюмень
Тюмень
2:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
12 мая 1995, 23:00 МСК
12.05.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы