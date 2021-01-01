Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
28 марта 1994, 23:00 МСК
28.03.1994, 23:00 МСК
понедельник
Составы