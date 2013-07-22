Тюмень - Челябинск: 22 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
2:0

Тюмень - Челябинск: 22 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Челябинск
Челябинск
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
22 июля 2013, 16:00 МСК
22.07.2013, 16:00 МСК
понедельник
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Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

28.07.2019 28 июля 2019 вс 15:00
Челябинск
0 : 1
Тюмень
28.07.2019 28 июля 2019 вс 15:00
Челябинск
0
Тюмень
1
22.07.2013 22 июля 2013 пн 16:00
Тюмень
2 : 0
Челябинск
22.07.2013 22 июля 2013 пн 16:00
Тюмень
2
Челябинск
0
29.07.2012 29 июля 2012 вс 16:00
Тюмень
1 : 0
Челябинск
29.07.2012 29 июля 2012 вс 16:00
Тюмень
1
Челябинск
0
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 14:00
Челябинск
2 : 0
Тюмень
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 14:00
Челябинск
2
Тюмень
0
13.05.2009 13 мая 2009 ср 23:00
Тюмень
0 : 2
Челябинск
13.05.2009 13 мая 2009 ср 23:00
Тюмень
0
Челябинск
2

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