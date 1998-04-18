Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:2
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
17 апр. 1998, 23:00 МСК
17.04.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы