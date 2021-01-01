Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:0
Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
23 апр. 1994, 23:00 МСК
23.04.1994, 23:00 МСК
суббота
Составы