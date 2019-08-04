Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:1
Матч завершен
Носта
Новотроицк
Газданов 34
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
4 авг. 2019, 16:00 МСК
4.08.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Носта
мин
-
Газданов
Артур Газданов
34'
34'
90