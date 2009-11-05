Матч завершен
Тулуза
Тулуза
0:2
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Адриано 50
Гай 64
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
5 нояб. 2009, 23:05 МСК
5.11.2009, 23:05 МСК
четверг
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Тулуза
мин
0
Пеле
Йоанн Пеле
90
0
М'Бенге
Шейх М'Бенге
90
0
Конгре
Даниэль Конгре
90
0
Нунке
Дэни Нунке
90
0
Эбондо
Альбен Эбондо
90
0
Луан
Луан
90
0
Берсон
Матье Берсон
85
0
Сирье
Франсуа Сирье
90
0
Дидо
Этьен Дидо
90
0
Машаду
Паулу Машаду
67
0
Пентекот
Ксавье Пентекот
90
Запасные
0
Видаль
Марк Видаль
0
Блондель
Оливье Блондель
0
Сиссоко
Мусса Сиссоко
0
Капу
Этьенн Капу
0
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
0
Браатен
Даниэль Браатен
0
Сукуна
Ахмед Сукуна
Шахтер
мин
0
Пятов
Андрей Пятов
90
0
Рац
Рэзван Рац
90
0
Кучер
Александр Кучер
90
0
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
0
Срна
Дарио Срна
74
0
Виллиан
Виллиан
90
0
Хюбшман
Томаш Хюбшман
90
0
Фернандиньо
Фернандиньо
90
0
Жадсон
Жадсон
78
0
Гай
Алексей Гай
64'
64'
90
0
Адриано
Луис Адриано
50'
50'
84
Запасные
0
Худжамов
Рустам Худжамов
0
Ищенко
Николай Ищенко
0
Левандовски
Мариуш Левандовски
0
Дуляй
Игор Дуляй
0
Кобин
Василий Кобин
0
Гладкий
Александр Гладкий
0
Агахова
Джулиус Агахова