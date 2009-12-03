Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Браатен 54
1:0
Матч завершен
Партизан
Белград
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
3 дек. 2009, 21:00 МСК
3.12.2009, 21:00 МСК
четверг
Кристин Якобссон
Кристин Якобссон
Главный Судья
Составы
Тулуза
мин
0
Блондель
Оливье Блондель
90
0
Сукуна
Ахмед Сукуна
90
0
М'Бенге
Шейх М'Бенге
90
0
Нунке
Дэни Нунке
90
0
Эбондо
Альбен Эбондо
90
0
Луан
Луан
71
0
Сирье
Франсуа Сирье
90
0
Берсон
Матье Берсон
90
0
Машаду
Паулу Машаду
90
0
Капу
Этьенн Капу
90
0
Браатен
Даниэль Браатен
54'
54'
82
Запасные
0
Лусталло
Энтони Лусталло
0
Сиссоко
Мусса Сиссоко
0
Дидо
Этьен Дидо
0
Табану
Франк Табану
0
Н' Диайе
Умар Н' Диайе
0
Н'Гади
Александр Н'Гади
0
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
Партизан
мин
0
Божович
Младен Божович
90
0
Кнежевич
Срджа Кнежевич
90
0
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
0
Йованович
Марко Йованович
90
0
Стеванович
Синиша Стеванович
90
0
Фейса
Любомир Фейса
90
0
Петрович
Радосав Петрович
84
0
Морейра
Алмани Морейра
90
0
Томич
Неманья Томич
90
0
Клео
Клео
74
Запасные
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
0
Косорич
Александар Косорич
0
Йованович
Бранислав Йованович
0
Вуйович
Никола Вуйович
0
Богунович
Милош Богунович
0
Илич
Брана Илич
0
Вашингтон
Роберто Вашингтон