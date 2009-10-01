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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Сиссоко 54
Жиньяк 84
2:2
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Акпала 52
Перишич 90
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
1 окт. 2009, 20:00 МСК
1.10.2009, 20:00 МСК
четверг
Составы
Тулуза
мин
0
Пеле
Йоанн Пеле
90
0
Конгре
Даниэль Конгре
90
0
М'Бенге
Шейх М'Бенге
90
0
Нунке
Дэни Нунке
90
0
Мансаре
Фоде Мансаре
46
0
Дево
Энтони Дево
34
0
Сирье
Франсуа Сирье
90
0
Берсон
Матье Берсон
90
0
Машаду
Паулу Машаду
77
0
Капу
Этьенн Капу
90
0
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
84'
84'
90
Запасные
0
Блондель
Оливье Блондель
0
Фирмин
Микаэль Фирмин
0
Сиссоко
Мусса Сиссоко
54'
0
Табану
Франк Табану
0
Луан
Луан
0
Сукуна
Ахмед Сукуна
0
Пентекот
Ксавье Пентекот
Брюгге
мин
0
Стейнен
Стейн Стейнен
90
0
Клюковски
Майкл Клюковски
90
0
Хофкенс
Карл Хофкенс
90
0
Дарден
Кун Дарден
90
0
Блондель
Джонатан Блондель
63
0
Герертс
Карел Герертс
90
0
Де Метс
Гертьян Де Метс
90
0
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
0
Перишич
Иван Перишич
90'
90'
90
0
Варгас
Рональд Варгас
90
0
Акпала
Джозеф Акпала
52'
52'
60
Запасные
0
де Влигер
Геерт де Влигер
0
Дирар
Набиль Дирар
0
Меус
Рой Меус
0
Сонк
Уэсли Сонк
0
Чавес
Даниэль Чавес
0
Куемаха
Дорже Куемаха
0
Даман
Мохамед Даман