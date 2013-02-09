Матч завершен
Труа
Труа
0:0
Матч завершен
Сошо
Монбельяр
Лига 1, 24 тур

Лига 1,

24 тур

Франция
9 февр. 2013, 22:00 МСК
9.02.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы