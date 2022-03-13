Труа - Нант: 13 марта 2022 смотреть онлайн

Труа
Труа
-:-

Труа - Нант: 13 марта 2022 смотреть онлайн

Нант
Нант
Лига 1, 28 тур

Лига 1,

28 тур

Франция
13 марта 2022, -:- МСК
13.03.2022, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

10.03.2018 10 марта 2018 сб 22:00
Нант
1 : 0
Труа
10.03.2018 10 марта 2018 сб 22:00
Нант
1
Труа
0
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:00
Труа
0 : 1
Нант
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:00
Труа
0
Нант
1
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
Труа
0 : 1
Нант
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
Труа
0
Нант
1
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
Нант
3 : 0
Труа
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
Нант
3
Труа
0