Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Кристиан Эриксен
Лионель Месси
Александр Зинченко
Игорь Акинфеев
Юрий Жирков
Антонио Рюдигер
Александр Кокорин
Килиан Мбаппе
Россия
Украина
Испания
Дания
Нидерланды
Италия
Португалия
Франция
Уэльс
Бельгия
Швейцария
Спартак
Ювентус
Манчестер Сити
Зенит
Локомотив
Краснодар
Челси
Крылья Советов
Ливерпуль
Милан
ПСЖ
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Криштиану Роналду
Испания
РПЛ
Дания
Лига чемпионов
Неймар
Артем Дзюба
Нидерланды
Станислав Черчесов
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
Лига 1
Труа VS Нант
Поделиться:
Труа - Нант: 13 марта 2022 смотреть онлайн
Труа
Труа
-:-
Труа - Нант: 13 марта 2022 смотреть онлайн
Нант
Нант
Лига 1, 28 тур
Лига 1,
28 тур
Франция
13 марта 2022, -:- МСК
13.03.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Труа
мин
1
Желязны
Эрвин Желязны
23
Траоре
Шарль Траоре
24
Жиродо
Джимми Жиродо
22
Эрейе
Кристоф Эрейе
10
Ниве
Бенжамин Ниве
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
6
Азамум
Карим Азамум
27
Конфа
Алуа Конфа
29
Грандсир
Самуэль Грандсир
Запасные
4
Вискаррондо
Освальдо Вискаррондо
-
17
Обьянг
Жоанн Обьянг
-
14
Беллуджу
Франсуа Беллуджу
-
28
Пеле
Брайан Пеле
-
26
Ньян
Адама Ньян
-
Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
24
Корчиа
Себастьен Корчиа
12
Аппиа
Деннис Аппиа
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
26
Луза
Имран Луза
10
Бляс
Людовик Бляс
7
Кулибали
Калифа Кулибали
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
2
Фабио
Фабио
-
14
Траоре
Шарль Траоре
-
3
Жиротто
Андрей Жиротто
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
11
Коко
Маркус Коко
-
19
Туре
Абдулайе Туре
-
6
Перейра де Са
Роли Перейра де Са
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
Главный тренер
Раймон Доменек
Прошлые матчи
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:00
Нант
1 : 0
Труа
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:00
Нант
1
Труа
0
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:00
Труа
0 : 1
Нант
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:00
Труа
0
Нант
1
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
Труа
0 : 1
Нант
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
Труа
0
Нант
1
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
Нант
3 : 0
Труа
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
Нант
3
Труа
0