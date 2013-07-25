Тренчин - Гетеборг: 25 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Тренчин
Тренчин
2:1
Первый матч 0:0

Тренчин - Гетеборг: 25 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Гетеборг
Гетеборг
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2013, 18:00 МСК
25.07.2013, 18:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Тренчин
мин
11
Слигерс
Джои Слигерс

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

25.07.2013 25 июля 2013 чт 18:00
Тренчин
2 : 1
Гетеборг
25.07.2013 25 июля 2013 чт 18:00
Тренчин
2
Гетеборг
1
18.07.2013 18 июля 2013 чт 20:00
Гетеборг
0 : 0
Тренчин
18.07.2013 18 июля 2013 чт 20:00
Гетеборг
0
Тренчин
0