Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Соболев
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Александр Головин
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Англия
Испания
США
Косово
Ирландия
Франция
Нидерланды
Спартак
Ливерпуль
Зенит
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Реал
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Кубок Англии
Транмер VS Вулверхэмптон
Поделиться:
Транмер - Вулверхэмптон: 03 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Транмер
Транмер
0:1
Транмер - Вулверхэмптон: 03 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кубок Англии, 1/32 финала
Кубок Англии,
1/32 финала
Англия
3 янв. 2010, 21:15 МСК
3.01.2010, 21:15 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Транмер
мин
35
Даннс
Нейл Даннс
17
Перкинс
Дэвид Перкинс
Запасные
2
Вудс
Калум Вудс
-
22
Уилсон
Кейн Уилсон
-
18
Хепбарн-Мёрфи
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
-
45
Пэйн
Стефан Пэйн
-
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
19
Кастро
Хонни Кастро
28
Моутинью
Жоао Моутинью
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
27
Сайсс
Ромен Сайсс
18
Жота
Диогу Жота
9
Хименес
Рауль Хименес
37
Траоре
Адама Траоре
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
29
Винагре
Рубен Винагре
-
49
Килман
Макс Килман
-
59
Буур
Оскар Буур
-
32
Дендокер
Леандер Дендокер
-
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
6
Жордау
Бруну Жордау
-
10
Поденсе
Даниэль Поденсе
-
7
Нету
Педру Нету
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
21:15
Транмер
0 : 1
Вулверхэмптон
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
21:15
Транмер
0
Вулверхэмптон
1
Новости
Игрок «Вулверхэмптона» следил за родами жены по FaceTime. И неизвестно, когда он увидит ребенка вживую (причина – британский штамм)
1
#Рубен Невеш
06 марта, 12:51
1
У игрока «Вулверхэмптона» перелом черепа после столкновения с Луисом: кровь, носилки, ночь в больнице и операция
#Рауль Хименес
30 ноября 2020, 13:40
Колония португальцев в «Вулверхэмптоне» – теперь десять игроков плюс тренер
#Вулверхэмптон
23 сентября 2020, 15:01
«Ливерпуль» взял Жоту за 45 млн. Это за кого такие деньги?
#Диогу Жота
19 сентября 2020, 23:30
Траоре мажет руки детским маслом, чтобы защитники не смогли его схватить. У него – 4 вывиха плеча за сезон
1
#Адама Траоре
28 июля 2020, 22:58
1
#
Новости матча
«Вулверхэмптон» запретил своим футболистам посещать супермаркеты из-за коронавируса
26 декабря 2020, 16:33
В «Вулверхэмптоне» третий раз за год обновлен клубный рекорд по самому молодому автору гола в АПЛ
21 декабря 2020, 22:46
Защитник «Вулверхэмптона» впервые пропустил матч после возвращения клуба в АПЛ. Прошло 84 игры
24 ноября 2020, 10:50
«Вулверхэмптон» приобрел десятого португальца в команду 🇵🇹 Это Нелсон Семеду из «Барселоны»
23 сентября 2020, 13:11
«Ливерпуль» купил Жоту у «Вулверхэмптона»
19 сентября 2020, 21:18
«Вулверхэмптон» купил 18-летнего нападающего «Порту» Фабио Силву за 40 млн. Это 11 португалец в клубе
05 сентября 2020, 20:30
«МЮ» и «Челси» сыграют в Лиге чемпионов. «Вулверхэмптон» седьмой, но может попасть в еврокубки
26 июля 2020, 19:56
🇵🇹 «Вулверхэмптон» опять купил португальца. Теперь в клубе 8 португальцев + португальский тренер
30 января 2020, 20:03