Транмер - Вулверхэмптон: 03 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Транмер
Транмер
0:1

Транмер - Вулверхэмптон: 03 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
3 янв. 2010, 21:15 МСК
3.01.2010, 21:15 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Транмер
мин
35
Даннс
Нейл Даннс
17
Перкинс
Дэвид Перкинс
Запасные
2
Вудс
Калум Вудс
-
22
Уилсон
Кейн Уилсон
-
18
Хепбарн-Мёрфи
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
-
45
Пэйн
Стефан Пэйн
-
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
19
Кастро
Хонни Кастро
28
Моутинью
Жоао Моутинью
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
27
Сайсс
Ромен Сайсс
18
Жота
Диогу Жота
9
Хименес
Рауль Хименес
37
Траоре
Адама Траоре
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
29
Винагре
Рубен Винагре
-
49
Килман
Макс Килман
-
59
Буур
Оскар Буур
-
32
Дендокер
Леандер Дендокер
-
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
6
Жордау
Бруну Жордау
-
10
Поденсе
Даниэль Поденсе
-
7
Нету
Педру Нету
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

03.01.2010 03 янв. 2010 вс 21:15
Транмер
0 : 1
Вулверхэмптон
03.01.2010 03 янв. 2010 вс 21:15
Транмер
0
Вулверхэмптон
1

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