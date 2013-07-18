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Трабзонспор VS Дерри Сити
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Трабзонспор - Дерри Сити: 18 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Трабзонспор
Трабзон
4:2
Первый матч 3:0
Трабзонспор - Дерри Сити: 18 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Дерри Сити
Дерри
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы,
2 раунд
18 июля 2013, 21:30 МСК
18.07.2013, 21:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Трабзонспор
мин
17
Онази
Огений Онази
7
Авдияй
Донис Авдияй
18
Экубан
Калеб Экубан
5
Хосейни
Маджид Хосейни
Дерри Сити
мин
22
Шилз
Дин Шилз
События
Матч окончен 4:2
Прошлые матчи
25.07.2013
25 июля 2013
чт
21:45
Дерри Сити
0 : 3
Трабзонспор
25.07.2013
25 июля 2013
чт
21:45
Дерри Сити
0
Трабзонспор
3
18.07.2013
18 июля 2013
чт
21:30
Трабзонспор
4 : 2
Дерри Сити
18.07.2013
18 июля 2013
чт
21:30
Трабзонспор
4
Дерри Сити
2
Новости
Тренер Турции работал учителем в начальной школе. Хотел бросить футбол ради нее, но ушел ассистентом в родной клуб
#Шенол Гюнеш
11 октября 2020, 17:14
Турция до сих пор не остановила чемпионат. Звезда «Трабзонспора» Оби Микел сам разорвал контракт и уехал к семье
#Джон Оби Микел
18 марта 2020, 13:02
Игрок «Трабзонспора» во время матча съел тренерскую записку 🍕
#Баду Ндиайе
07 марта 2020, 21:20
Старридж разорвал контракт с «Трабзонспором» – тогда же его опять наказали за ставки
#Дэниэл Старридж
02 марта 2020, 22:20
Разбираем финансовый фэйр-плей. Можно ли обойти систему? Почему одни клубы наказывают, а другие − нет? Как «ПСЖ» и «Ман Сити» так много тратят?
#финансовый фэйр-плей
15 июля 2019, 14:57
#
Новости матча
УЕФА наказал лидера чемпионата Турции двумя сезонами без еврокубков из-за несоблюдения ФФП
03 июня 2020, 22:53