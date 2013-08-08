Трабзонспор - Динамо: 08 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Трабзонспор
Трабзон
0:0
Первый матч 1:0

Трабзонспор - Динамо: 08 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Динамо
Минск
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2013, 21:00 МСК
8.08.2013, 21:00 МСК
четверг
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Предварительный состав

Трабзонспор
мин
17
Онази
Огений Онази
7
Авдияй
Донис Авдияй
18
Экубан
Калеб Экубан
5
Хосейни
Маджид Хосейни
Динамо
мин
7
Фатай
Кеинде Фатай
15
Тигиев
Георгий Тигиев
20
Билоног
Дмитрий Билоног
Запасные
35
Игнатович
Сергей Игнатович
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

08.08.2013 08 авг. 2013 чт 21:00
Трабзонспор
0 : 0
Динамо
08.08.2013 08 авг. 2013 чт 21:00
Трабзонспор
0
Динамо
0
01.08.2013 01 авг. 2013 чт 19:00
Динамо
0 : 1
Трабзонспор
01.08.2013 01 авг. 2013 чт 19:00
Динамо
0
Трабзонспор
1

Новости

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#Шенол Гюнеш
11 октября 2020, 17:14
Турция до сих пор не остановила чемпионат. Звезда «Трабзонспора» Оби Микел сам разорвал контракт и уехал к семье
#Джон Оби Микел
18 марта 2020, 13:02
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#Баду Ндиайе
07 марта 2020, 21:20
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#Дэниэл Старридж
02 марта 2020, 22:20
Разбираем финансовый фэйр-плей. Можно ли обойти систему? Почему одни клубы наказывают, а другие − нет? Как «ПСЖ» и «Ман Сити» так много тратят?
#финансовый фэйр-плей
15 июля 2019, 14:57
# Новости матча
УЕФА наказал лидера чемпионата Турции двумя сезонами без еврокубков из-за несоблюдения ФФП
03 июня 2020, 22:53