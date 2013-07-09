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ТПС VS Женесс
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ТПС - Женесс: 09 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
ТПС
Турку
2:1
Первый матч 0:2
ТПС - Женесс: 09 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Женесс
Эш
Лига Европы, 1 раунд
Лига Европы,
1 раунд
9 июля 2013, 19:00 МСК
9.07.2013, 19:00 МСК
вторник
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События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
09.07.2013
09 июля 2013
вт
19:00
ТПС
2 : 1
Женесс
09.07.2013
09 июля 2013
вт
19:00
ТПС
2
Женесс
1
04.07.2013
04 июля 2013
чт
19:00
Женесс
2 : 0
ТПС
04.07.2013
04 июля 2013
чт
19:00
Женесс
2
ТПС
0
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