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Тоттенхэм VS Вулверхэмптон
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Тоттенхэм - Вулверхэмптон: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Тоттенхэм
Лондон
-:-
Тоттенхэм - Вулверхэмптон: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
12 мая 2021, 21:45 МСК
12.05.2021, 21:45 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
14
Родон
Джо Родон
25
Танганга
Джафет Танганга
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
27
Моура
Лукас Моура
10
Кейн
Гарри Кейн
45
Винисиус
Карлос Винисиус
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
33
Дэвис
Бен Дэвис
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
20
Алли
Деле Алли
-
54
Девайн
Элфи Девайн
-
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
19
Кастро
Хонни Кастро
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
27
Сайсс
Ромен Сайсс
22
Семеду
Нельсон Семеду
7
Нету
Педру Нету
28
Моутинью
Жоао Моутинью
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
37
Траоре
Адама Траоре
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
49
Килман
Макс Килман
-
2
Хувер
Ки-Яна Хувер
-
75
Маркеш
Криштиан Маркеш
-
32
Дендокер
Леандер Дендокер
-
18
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
20
Витинья
Витинья
-
17
Силва
Фабиу Силва
-
Прошлые матчи
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
22:15
Вулверхэмптон
1 : 1
Тоттенхэм
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
22:15
Вулверхэмптон
1
Тоттенхэм
1
01.03.2020
01 марта 2020
вс
17:00
Тоттенхэм
2 : 3
Вулверхэмптон
01.03.2020
01 марта 2020
вс
17:00
Тоттенхэм
2
Вулверхэмптон
3
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Тоттенхэм
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Вулверхэмптон
1
Тоттенхэм
2
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
18:00
Тоттенхэм
1 : 3
Вулверхэмптон
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
18:00
Тоттенхэм
1
Вулверхэмптон
3
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:45
Вулверхэмптон
2 : 3
Тоттенхэм
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:45
Вулверхэмптон
2
Тоттенхэм
3
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
Тоттенхэм
1 : 1
Вулверхэмптон
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
Тоттенхэм
1
Вулверхэмптон
1
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
17:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Тоттенхэм
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
17:00
Вулверхэмптон
0
Тоттенхэм
2
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
Вулверхэмптон
3 : 3
Тоттенхэм
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
Вулверхэмптон
3
Тоттенхэм
3
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
17:00
Тоттенхэм
3 : 1
Вулверхэмптон
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
17:00
Тоттенхэм
3
Вулверхэмптон
1
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
22:45
Вулверхэмптон
1 : 0
Тоттенхэм
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
22:45
Вулверхэмптон
1
Тоттенхэм
0
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
Тоттенхэм
0 : 1
Вулверхэмптон
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
Тоттенхэм
0
Вулверхэмптон
1
Новости
Вратарь «Тоттенхэма» написал в инсте: «Работа сделана» – у поста о вылете его клуба из Лиги Европы 🤔
#Джо Харт
19 марта, 14:48
Пробежал один полполя и всадил хет-трик – так гений Оршич вышиб «Тоттенхэм» из Лиги Европы 🐆
#Мислав Оршич
18 марта, 23:59
Ламела закинул изящную рабону «Арсеналу». Это третий такой его гол в карьере
1
#Эрик Ламела
14 марта, 21:27
1
Мужчины в костюмах проникли на стадион «Фулхэма» и закрепили под тумбой для ТВ телефон. Возможно, чтобы подслушать Рио Фердинанда
#АПЛ
09 марта, 18:31
Жуть в АПЛ вокруг 🦠 : рекорд по заболевшим, переносы, отлов нарушителей. В это время страна на полном карантине
#АПЛ
05 января, 23:30
#
Новости матча
«Динамо» Загреб выбил «Тоттенхэм» из Лиги Европы благодаря хет-трику Оршича
18 марта, 23:24
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
«Арсенал» и «Тоттенхэм» обыграли своих соперников в два мяча в Лиге Европы
12 марта, 00:51
Девушка бросила Деле Алли, потому что он слишком часто играет в Fortnite
06 марта, 15:17
УЕФА поменял хозяина в первом матче «Тоттенхэма» и «Динамо» Загреб в Лиги Европы. Пара начнет игрой в Лондоне
01 марта, 19:49
У Бэйла дубль и голевая в матче против «Бернли». Он набрал 7 очков по «гол+пас» в последних четырех играх
28 февраля, 20:03
«Манчестер Сити» выиграл у «Тоттенхэма» впервые с апреля 2019 года
13 февраля, 22:26
«Тоттенхэм» проиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ. Отставание от «Ман Сити» – 17 очков
13 февраля, 22:21