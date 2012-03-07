Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
3:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Стивенидж
Стивэнейдж
Кубок Англии, 1/8 финала

Кубок Англии,

1/8 финала

Англия
7 марта 2012, 22:30 МСК
7.03.2012, 22:30 МСК
среда
Составы