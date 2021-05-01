Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед: 01 мая 2021 смотреть онлайн

Тоттенхэм
Лондон
-:-

Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед: 01 мая 2021 смотреть онлайн

Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
1 мая 2021, 17:00 МСК
1.05.2021, 17:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
14
Родон
Джо Родон
25
Танганга
Джафет Танганга
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
27
Моура
Лукас Моура
10
Кейн
Гарри Кейн
45
Винисиус
Карлос Винисиус
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
33
Дэвис
Бен Дэвис
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
20
Алли
Деле Алли
-
54
Девайн
Элфи Девайн
-
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
Шеффилд Юнайтед
мин
1
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
3
Стивенс
Энда Стивенс
6
Бешам
Крис Бешам
22
Ампаду
Итан Ампаду
29
Брайан
Кин Брайан
2
Балдок
Джордж Балдок
4
Флек
Джон Флек
16
Норвуд
Оливер Норвуд
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
10
Шарп
Билли Шарп
14
Бурк
Оливер Бурк
Запасные
18
Фодеринхэм
Уэс Фодеринхэм
-
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
-
13
Лоу
Макс Лоу
-
20
Богль
Джайден Богль
-
23
Осборн
Бен Осборн
-
9
МакБарни
Оливер МакБарни
-
11
Муссе
Ли Муссе
-
24
Брустер
Риан Брустер
-

Прошлые матчи

17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 3
Тоттенхэм
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Шеффилд Юнайтед
1
Тоттенхэм
3
02.07.2020 02 июля 2020 чт 20:00
Шеффилд Юнайтед
3 : 1
Тоттенхэм
02.07.2020 02 июля 2020 чт 20:00
Шеффилд Юнайтед
3
Тоттенхэм
1
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 18:00
Тоттенхэм
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 18:00
Тоттенхэм
1
Шеффилд Юнайтед
1

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