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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Сон 58
1:1
Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Балдок 78
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
9 нояб. 2019, 18:00 МСК
9.11.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Тоттенхэм
мин
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
24
Орье
Серж Орье
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
58'
58'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
90
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
19
Сессеньон
Райан Сессеньон
21
Фойт
Хуан Фойт
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
8
Уинкс
Гарри Уинкс
27
Моура
Лукас Моура
Шеффилд Юнайтед
мин
4
Флек
Джон Флек
90
6
Бешам
Крис Бешам
90
17
МакГолдрик
Дэвид МакГолдрик
90
3
Стивенс
Энда Стивенс
90
12
Иган
Джон Иган
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
90
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
2
Балдок
Джордж Балдок
78'
78'
90
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
22
Муссе
Ли Муссе
90
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
90
Запасные
25
Мур
Саймон Мур
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
27
Бешич
Мухамед Бешич
10
Шарп
Билли Шарп
11
Робинсон
Каллум Робинсон
9
МакБарни
Оливер МакБарни
8
Фримен
Люк Фримен