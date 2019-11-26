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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Алли 45
Кейн 50
Орье 73
Кейн 77
4:2
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Эль-Араби 6
Семеду 19
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
26 нояб. 2019, 23:00 МСК
26.11.2019, 23:00 МСК
вторник
Георги Кабаков
Георги Кабаков
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
24
Орье
Серж Орье
73'
73'
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
50'
77'
50', 77'
90
27
Моура
Лукас Моура
61
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
15
Дайер
Эрик Дайер
29
8
Уинкс
Гарри Уинкс
90
20
Алли
Деле Алли
45'
45'
83
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
Запасные
5
Вертонген
Ян Вертонген
19
Сессеньон
Райан Сессеньон
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
Олимпиакос
мин
11
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
6'
6'
85
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
5
Бухалакис
Андреас Бухалакис
74
3
Семеду
Рубен Семеду
19'
19'
90
8
Гильерме
Гильерме
90
10
Поденсе
Даниэль Поденсе
79
19
Масурас
Георгиос Масурас
90
1
Са
Жозе Са
90
21
Цимикас
Константинос Цимикас
90
20
Мерья
Яссин Мерья
90
4
Камара
Мади Камара
90
Запасные
16
Аллен
Бобби Аллен
34
Пападопулос
Авраам Пападопулос
35
Торосидис
Василис Торосидис
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
6
Бензия
Яссин Бензия
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
97
Ранджелович
Лазар Ранджелович