Тоттенхэм - Норвич Сити: 04 декабря 2021 смотреть онлайн

Тоттенхэм
Лондон
-:-

Тоттенхэм - Норвич Сити: 04 декабря 2021 смотреть онлайн

Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 15 тур

АПЛ,

15 тур

Англия
4 дек. 2021, 18:00 МСК
4.12.2021, 18:00 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
5
Хэнли
Грант Хэнли
34
Гибсон
Бен Гибсон
2
Ааронс
Макс Ааронс
27
Теттей
Александер Теттей
7
Рупп
Лукас Рупп
25
Эрнандес
Онель Эрнандес
11
Плахета
Пшемыслав Плахета
10
Kieran Dowell
Kieran Dowell
9
Jordan Hugill
Jordan Hugill
19
Jacob Lungi Sorensen
Jacob Lungi Sorensen
Запасные
8
Вранчич
Марио Вранчич
-
20
Скипп
Оливер Скипп
-
24
Мартин
Джош Мартин
-
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
-
50
Daniel Barden
Daniel Barden
-
26
Bali Mumba
Bali Mumba
-
53
Tyrese Omotoye
Tyrese Omotoye
-
44
Andrew Omobamidele
Andrew Omobamidele
-
Главный тренер
Даниэль Фарке

Прошлые матчи

22.01.2020 22 янв. 2020 ср 22:30
Тоттенхэм
2 : 1
Норвич Сити
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 22:30
Тоттенхэм
2
Норвич Сити
1
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 20:30
Норвич Сити
2 : 2
Тоттенхэм
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 20:30
Норвич Сити
2
Тоттенхэм
2
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 22:45
Норвич Сити
0 : 3
Тоттенхэм
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 22:45
Норвич Сити
0
Тоттенхэм
3
26.12.2015 26 дек. 2015 сб 18:00
Тоттенхэм
3 : 0
Норвич Сити
26.12.2015 26 дек. 2015 сб 18:00
Тоттенхэм
3
Норвич Сити
0
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 19:00
Норвич Сити
1 : 0
Тоттенхэм
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 19:00
Норвич Сити
1
Тоттенхэм
0
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 17:00
Тоттенхэм
2 : 0
Норвич Сити
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 17:00
Тоттенхэм
2
Норвич Сити
0
30.01.2013 30 янв. 2013 ср 22:45
Норвич Сити
1 : 1
Тоттенхэм
30.01.2013 30 янв. 2013 ср 22:45
Норвич Сити
1
Тоттенхэм
1
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 17:00
Тоттенхэм
1 : 1
Норвич Сити
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 17:00
Тоттенхэм
1
Норвич Сити
1
09.04.2012 09 апр. 2012 пн 17:00
Тоттенхэм
1 : 2
Норвич Сити
09.04.2012 09 апр. 2012 пн 17:00
Тоттенхэм
1
Норвич Сити
2
27.12.2011 27 дек. 2011 вт 22:30
Норвич Сити
0 : 2
Тоттенхэм
27.12.2011 27 дек. 2011 вт 22:30
Норвич Сити
0
Тоттенхэм
2

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