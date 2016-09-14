Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Алдервейрелд 45
1:2
Матч завершен
Монако
Монако
Силва 15
Лемар 31
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
14 сент. 2016, 21:45 МСК
14.09.2016, 21:45 МСК
среда
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
45'
45'
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
1
Алли
Деле Алли
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
81
7
Сон
Хын-Мин Сон
45
10
Кейн
Гарри Кейн
90
11
Ламела
Эрик Ламела
71
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
16
Триппьер
Киран Триппьер
38
Картер-Викерс
Кэмерон Картер-Викерс
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
19
Дембеле
Мусса Дембеле
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
9
Янссен
Венсан Янссен
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
7
Дирар
Набиль Дирар
5
1
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
10
Силва
Бернарду Силва
15'
15'
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Фабиньо
Фабиньо
90
9
Фалькао
Радамель Фалькао
81
Запасные
16
Де Санктис
Морган Де Санктис
34
Диалло
Абду Диалло
38
Туре
Алмами Туре
20
Траоре
Адама Траоре
27
Лемар
Тома Лемар
31'
18
Жермен
Валере Жермен
28
Жан
Корентен Жан