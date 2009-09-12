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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Дефо 3
1:3
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Гиггз 27
Андерсон 44
Руни 78
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
12 сент. 2009, 19:30 МСК
12.09.2009, 19:30 МСК
суббота
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Кудичини
Карло Кудичини
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Кинг
Ледли Кинг
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
70
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
47
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Кин
Робби Кин
73
0
Крауч
Питер Крауч
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
3'
3'
90
Запасные
0
Гомес
Эурелью Гомес
0
Хаттон
Алан Хаттон
0
Ноутон
Кайл Ноутон
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Кранчар
Нико Кранчар
0
Дженас
Джермэйн Дженас
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
Манчестер Юнайтед
мин
0
Фостер
Бен Фостер
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Андерсон
Андерсон
44'
44'
82
0
Скоулз
Пол Скоулз
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
27'
27'
90
0
Руни
Уэйн Руни
78'
78'
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
62
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Эванс
Джонни Эванс
0
Фабио
Фабио
0
Кэррик
Майкл Кэррик
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
0
Нани
Нани
0
Оуэн
Майкл Оуэн