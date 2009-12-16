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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кранчар 38
Дефо 54
Кранчар 90
3:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
16 дек. 2009, 23:00 МСК
16.12.2009, 23:00 МСК
среда
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Кранчар
Нико Кранчар
38'
90'
38', 90'
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Крауч
Питер Крауч
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
54'
54'
90
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Хаттон
Алан Хаттон
0
Бэйл
Гарет Бэйл
0
Дженас
Джермэйн Дженас
0
Модрич
Лука Модрич
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
0
Кин
Робби Кин
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Онуоха
Недум Онуоха
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
72
0
Робиньо
Робиньо
58
0
Айрленд
Стивен Айрленд
90
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
90
0
Тевес
Карлос Тевес
90
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Компани
Венсан Компани
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
0
Петров
Мартин Петров
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
0
Мварувари
Бенджани Мварувари