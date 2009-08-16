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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Ассу-Экотто 45
Бассонг 61
2:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Джеррард 57
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
16 авг. 2009, 18:00 МСК
16.08.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
45'
45'
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
61'
61'
90
0
Кинг
Ледли Кинг
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Модрич
Лука Модрич
83
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
90
0
Кин
Робби Кин
69
Запасные
0
Кудичини
Карло Кудичини
0
Хаттон
Алан Хаттон
0
Ноутон
Кайл Ноутон
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
О'Хара
Джейми О'Хара
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
0
Крауч
Питер Крауч
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
73
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Бабел
Райан Бабел
69
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
57'
57'
90
0
Кейт
Дирк Кейт
76
0
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Келли
Мартин Келли
0
Айяла
Даниэль Айяла
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Спиринг
Джей Спиринг
0
Воронин
Андрей Воронин