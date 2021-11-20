Тоттенхэм - Лидс: 20 ноября 2021 смотреть онлайн

Тоттенхэм
Лондон
-:-

Тоттенхэм - Лидс: 20 ноября 2021 смотреть онлайн

Лидс
Лидс
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
20 нояб. 2021, 18:00 МСК
20.11.2021, 18:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

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Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон
Лидс
мин
13
Касилья
Кико Касилья
10
Алиоски
Эзган Алиоски
15
Даллас
Стюарт Даллас
6
Купер
Лиам Купер
2
Эйлинг
Люк Эйлинг
28
Берарди
Гаэтано Берарди
22
Харрисон
Джек Харрисон
23
Филлипс
Калвин Филлипс
19
Эрнандес
Пабло Эрнандес
18
Рафинья
Рафинья
20
Родриго
Родриго
Запасные
1
Мелье
Илан Мелье
-
21
Стрейк
Паскаль Стрейк
-
49
Кейси
Оливер Кейси
-
24
Дэвис
Лейф Дэвис
-
46
Шеклтон
Джейми Шеклтон
-
47
Дженкинс
Джек Дженкинс
-
9
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
-
11
Робертс
Тайлер Робертс
-
7
Поведа
Иан Поведа
-
Главный тренер
Марсело Бьелса

Прошлые матчи

08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:30
Лидс
3 : 1
Тоттенхэм
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:30
Лидс
3
Тоттенхэм
1
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 15:30
Тоттенхэм
3 : 0
Лидс
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 15:30
Тоттенхэм
3
Лидс
0
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
Лидс
2 : 1
Тоттенхэм
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
Лидс
2
Тоттенхэм
1
03.02.2010 03 февр. 2010 ср 22:45
Лидс
1 : 3
Тоттенхэм
03.02.2010 03 февр. 2010 ср 22:45
Лидс
1
Тоттенхэм
3
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 20:15
Тоттенхэм
2 : 2
Лидс
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 20:15
Тоттенхэм
2
Лидс
2

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