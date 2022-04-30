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Тоттенхэм VS Лестер Сити
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Тоттенхэм - Лестер Сити: 30 апреля 2022 смотреть онлайн
Тоттенхэм
Лондон
-:-
Тоттенхэм - Лестер Сити: 30 апреля 2022 смотреть онлайн
Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
30 апр. 2022, 17:00 МСК
30.04.2022, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
33
Томас
Люк Томас
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
9
Варди
Джейми Варди
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
21
Перейра
Рикарду Перейра
-
5
Морган
Уэс Морган
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
26
Прат
Деннис Прат
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
17
Перес
Айосе Перес
-
Главный тренер
Брендан Роджерс
Прошлые матчи
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Лестер Сити
2 : 4
Тоттенхэм
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Лестер Сити
2
Тоттенхэм
4
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:15
Тоттенхэм
0 : 2
Лестер Сити
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:15
Тоттенхэм
0
Лестер Сити
2
19.07.2020
19 июля 2020
вс
18:00
Тоттенхэм
3 : 0
Лестер Сити
19.07.2020
19 июля 2020
вс
18:00
Тоттенхэм
3
Лестер Сити
0
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:30
Лестер Сити
2 : 1
Тоттенхэм
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:30
Лестер Сити
2
Тоттенхэм
1
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
16:30
Тоттенхэм
3 : 1
Лестер Сити
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
16:30
Тоттенхэм
3
Лестер Сити
1
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
22:45
Лестер Сити
0 : 2
Тоттенхэм
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
22:45
Лестер Сити
0
Тоттенхэм
2
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
Тоттенхэм
5 : 4
Лестер Сити
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
Тоттенхэм
5
Лестер Сити
4
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
22:45
Лестер Сити
2 : 1
Тоттенхэм
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
22:45
Лестер Сити
2
Тоттенхэм
1
18.05.2017
18 мая 2017
чт
21:45
Лестер Сити
1 : 6
Тоттенхэм
18.05.2017
18 мая 2017
чт
21:45
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
6
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
17:00
Тоттенхэм
1 : 1
Лестер Сити
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
17:00
Тоттенхэм
1
Лестер Сити
1
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
22:45
Лестер Сити
0 : 2
Тоттенхэм
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
22:45
Лестер Сити
0
Тоттенхэм
2
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
23:00
Тоттенхэм
0 : 1
Лестер Сити
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
23:00
Тоттенхэм
0
Лестер Сити
1
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
19:00
Тоттенхэм
2 : 2
Лестер Сити
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
19:00
Тоттенхэм
2
Лестер Сити
2
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
17:00
Лестер Сити
1 : 1
Тоттенхэм
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
17:00
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
1
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
Тоттенхэм
4 : 3
Лестер Сити
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
Тоттенхэм
4
Лестер Сити
3
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
18:00
Тоттенхэм
1 : 2
Лестер Сити
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
18:00
Тоттенхэм
1
Лестер Сити
2
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Лестер Сити
1 : 2
Тоттенхэм
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
2
Новости
Эриксен помог мне найти работу, перенести расставание и выйти на свет
#Кристиан Эриксен
21 июня, 09:35
Бэйл верит в инопланетян. Он посмотрел кучу документалок и сказал, что сам видел НЛО
#Гарет Бэйл
20 июня, 18:18
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
#АПЛ
23 мая, 20:45
Варди уснул с медалью на шее после выигранного Кубка. Так он делал и после чемпионства в АПЛ
#Джейми Варди
17 мая, 18:08
Чилуэлл дико хотел обыграть бывшую команду в финале Кубка. Сделал гол, отпраздновал, но ВАР нашел у него офсайд – и выиграл «Лестер»
#Бен Чилуэлл
15 мая, 22:28
«МЮ» выставил запасных на матч, после которого «Ман Сити» стал чемпионом. Потому что календарь – 4 игры за 8 дней
#Манчестер Юнайтед
11 мая, 21:57
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
29 апреля, 01:05
Жуть в АПЛ вокруг 🦠 : рекорд по заболевшим, переносы, отлов нарушителей. В это время страна на полном карантине
#АПЛ
05 января, 23:30
#
Новости матча
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55
Полиция арестовала восемь человек из-за расистских оскорблений игрока «Тоттенхэма» в сети
21 мая, 17:32
Суперкубок Англии разыграют «Манчестер Сити» и «Лестер». 5 лет назад в этом турнире «Лестер» проиграл «МЮ»
15 мая, 21:21
Роджерс выиграл первый трофей с «Лестером», Тухель проиграл первый финал с «Челси»
15 мая, 21:10
«Лестер» впервые в истории выиграл Кубок Англии. Это 140-й розыгрыш турнира
15 мая, 21:09
«Лестер» победил «Челси» в финале Кубка Англии благодаря голу Тилеманса
15 мая, 21:09