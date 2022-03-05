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Тоттенхэм VS Эвертон
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Тоттенхэм - Эвертон: 05 марта 2022 смотреть онлайн
Тоттенхэм
Лондон
-:-
Тоттенхэм - Эвертон: 05 марта 2022 смотреть онлайн
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
5 марта 2022, 18:00 МСК
5.03.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
12
Динь
Люка Динь
5
Кин
Майкл Кин
4
Холгейт
Мэйсон Холгейт
22
Годфри
Бен Годфри
6
Аллан
Аллан
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
26
Дэвис
Том Дэвис
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
7
Ришарлисон
Ришарлисон
Запасные
33
Ольсен
Робин Ольсен
-
31
Виржиния
Жоау Виржиния
-
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
-
18
Нкунку
Нильс Нкунку
-
48
Джон
Кайл Джон
-
21
Гомеш
Андре Гомеш
-
20
Бернард
Бернард
-
17
Ивоби
Алекс Ивоби
-
Главный тренер
Карло Анчелотти
Прошлые матчи
16.04.2021
16 апр. 2021
пт
22:00
Эвертон
2 : 2
Тоттенхэм
16.04.2021
16 апр. 2021
пт
22:00
Эвертон
2
Тоттенхэм
2
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
23:15
Эвертон
5 : 4
Тоттенхэм
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
23:15
Эвертон
5
Тоттенхэм
4
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
18:30
Тоттенхэм
0 : 1
Эвертон
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
18:30
Тоттенхэм
0
Эвертон
1
06.07.2020
06 июля 2020
пн
22:00
Тоттенхэм
1 : 0
Эвертон
06.07.2020
06 июля 2020
пн
22:00
Тоттенхэм
1
Эвертон
0
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
19:30
Эвертон
1 : 1
Тоттенхэм
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
19:30
Эвертон
1
Тоттенхэм
1
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Тоттенхэм
2 : 2
Эвертон
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Тоттенхэм
2
Эвертон
2
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
19:00
Эвертон
2 : 6
Тоттенхэм
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
19:00
Эвертон
2
Тоттенхэм
6
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
20:30
Тоттенхэм
4 : 0
Эвертон
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
20:30
Тоттенхэм
4
Эвертон
0
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
17:00
Эвертон
0 : 3
Тоттенхэм
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
17:00
Эвертон
0
Тоттенхэм
3
05.03.2017
05 марта 2017
вс
16:30
Тоттенхэм
3 : 2
Эвертон
05.03.2017
05 марта 2017
вс
16:30
Тоттенхэм
3
Эвертон
2
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
17:00
Эвертон
1 : 1
Тоттенхэм
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
17:00
Эвертон
1
Тоттенхэм
1
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
19:00
Эвертон
1 : 1
Тоттенхэм
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
19:00
Эвертон
1
Тоттенхэм
1
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
19:30
Тоттенхэм
0 : 0
Эвертон
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
19:30
Тоттенхэм
0
Эвертон
0
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
Эвертон
0 : 1
Тоттенхэм
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
Эвертон
0
Тоттенхэм
1
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
19:00
Тоттенхэм
2 : 1
Эвертон
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
19:00
Тоттенхэм
2
Эвертон
1
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
16:30
Тоттенхэм
1 : 0
Эвертон
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
16:30
Тоттенхэм
1
Эвертон
0
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
16:30
Эвертон
0 : 0
Тоттенхэм
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
16:30
Эвертон
0
Тоттенхэм
0
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
16:05
Тоттенхэм
2 : 2
Эвертон
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
16:05
Тоттенхэм
2
Эвертон
2
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
18:00
Эвертон
2 : 1
Тоттенхэм
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
18:00
Эвертон
2
Тоттенхэм
1
10.03.2012
10 марта 2012
сб
20:30
Эвертон
1 : 0
Тоттенхэм
10.03.2012
10 марта 2012
сб
20:30
Эвертон
1
Тоттенхэм
0
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Новости
Эриксен помог мне найти работу, перенести расставание и выйти на свет
#Кристиан Эриксен
21 июня, 09:35
Бэйл верит в инопланетян. Он посмотрел кучу документалок и сказал, что сам видел НЛО
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20 июня, 18:18
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#Маурисио Почеттино
29 апреля, 01:05
Вратарь «Арсенала» не справился с прострелом и запустил мяч между ног – так клуб проиграл «Эвертону»
#Бернд Лено
24 апреля, 00:26
Новому тренеру «Тоттенхэма» 29 лет. Он работал со Слуцким и закончил карьеру после перелома черепа (45 скоб в голове!)
#Райан Мэйсон
20 апреля, 16:37
В Англии клуб четвертой лиги бесплатно обменяет футболки клубов Суперлиги на свои. И люди меняют!
#Суперлига
19 апреля, 18:50
Бренд по продаже краски подписал контракт с «Тоттенхэмом». И странно затроллил его серией твитов о «пыльном трофейном шкафе»
#Тоттенхэм
15 апреля, 19:38
Семья вратаря «Эвертона» пострадала от нападения с ножом. Грабежи домов игроков из Ливерпуля – давняя проблема
#Робин Ольсен
11 марта, 20:50
#
Новости матча
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
Полиция арестовала восемь человек из-за расистских оскорблений игрока «Тоттенхэма» в сети
21 мая, 17:32
УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
07 мая, 21:11
«Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги. Лапорт забил единственный гол в финале
25 апреля, 20:19
«Арсенал» впервые за 25 лет проиграл «Эвертону» дома
24 апреля, 08:55
«Тоттенхэм» назначил 29-летнего Райана Мэйсона главным тренером до конца сезона. Он заменит уволенного Моуринью
20 апреля, 12:46
Увольнение Моуринью из «Тоттенхэма» не связано с формированием Суперлиги
19 апреля, 13:54