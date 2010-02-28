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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Павлюченко 12
Модрич 29
2:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Айегбени 55
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
28 февр. 2010, 16:00 МСК
28.02.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Модрич
Лука Модрич
29'
29'
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
51
0
Кранчар
Нико Кранчар
90
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
12'
12'
81
0
Дефо
Джермейн Дефо
71
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Кабуль
Юнес Кабуль
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
0
Дерви
Дориан Дерви
0
Уокер
Кайл Уокер
0
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен
0
Крауч
Питер Крауч
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Артета
Микель Артета
90
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
80
0
Осман
Леон Осман
46
0
Аничебе
Виктор Аничебе
63
0
Айегбени
Якубу Айегбени
55'
55'
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Йобо
Джозеф Йобо
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
0
Донован
Лэндон Донован
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Воган
Джеймс Воган