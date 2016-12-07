Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Алли 38
Кейн 45
Акинфеев 77
3:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Дзагоев 33
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
7 дек. 2016, 22:45 МСК
7.12.2016, 22:45 МСК
среда
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
61
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
68
29
Уинкс
Гарри Уинкс
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
20
Алли
Деле Алли
38'
38'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
45'
45'
83
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
27
Виммер
Кевин Виммер
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
19
Дембеле
Мусса Дембеле
25
Онома
Джошуа Онома
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
77'
77'
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
8
Миланов
Георгий Миланов
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
17
Головин
Александр Головин
46
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
33'
33'
90
7
Тошич
Зоран Тошич
71
9
Траоре
Ласина Траоре
79
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
23
Страндберг
Карлос Страндберг
63
Чалов
Федор Чалов