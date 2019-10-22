Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 9
Сон 16
Сон 44
Ламела 57
Кейн 72
5:0
Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
22 окт. 2019, 22:00 МСК
22.10.2019, 22:00 МСК
вторник
Составы
Тоттенхэм
мин
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
24
Орье
Серж Орье
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
20
Алли
Деле Алли
90
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
16'
44'
16', 44'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
9'
72'
9', 72'
90
11
Ламела
Эрик Ламела
57'
57'
90
Запасные
15
Дайер
Эрик Дайер
21
Фойт
Хуан Фойт
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
8
Уинкс
Гарри Уинкс
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
27
Моура
Лукас Моура
Црвена Звезда
мин
82
Борян
Милан Борян
90
23
Родич
Милан Родич
90
19
Милунович
Неманья Милунович
90
5
Дегенек
Милош Дегенек
90
77
Гобельич
Марко Гобельич
90
10
Марин
Марко Марин
90
87
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
91
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90
11
Гарсия
Матео Гарсия
90
7
Вулич
Милош Вулич
90
17
Тумане
Тумане
90
Запасные
1
Попович
Зоран Попович
15
Бабич
Срджан Бабич
18
Жандер
Жандер
8
Иванич
Мирко Иванич
20
Петрович
Негош Петрович
9
Павков
Милан Павков
92
Вуканович
Алекса Вуканович