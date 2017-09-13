Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Сон 4
Кейн 15
Кейн 60
3:1
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ярмоленко 11
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
13 сент. 2017, 21:45 МСК
13.09.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
24
Орье
Серж Орье
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
4'
4'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
15'
60'
15', 60'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
2
Триппьер
Киран Триппьер
37
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
29
Уинкс
Гарри Уинкс
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
Боруссия
мин
38
Бюрки
Роман Бюрки
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
36
Топрак
Омер Топрак
90
15
Тольян
Джереми Тольян
90
8
Шахин
Нури Шахин
90
23
Кагава
Синдзи Кагава
90
19
Дауд
Махмуд Дауд
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
90
9
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
11'
11'
90
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
Запасные
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
4
Суботич
Невен Суботич
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
27
Кастро
Гонсало Кастро
10
Гетце
Марио Гетце
20
Филипп
Максимилиан Филипп
14
Исак
Александер Исак