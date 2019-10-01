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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Сон 12
Кейн 61
2:7
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Киммих 15
Левандовски 45
Гнабри 53
Гнабри 55
Гнабри 83
Левандовски 87
Гнабри 88
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
1 окт. 2019, 22:00 МСК
1.10.2019, 22:00 МСК
вторник
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
24
Орье
Серж Орье
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
12'
12'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
61'
61'
90
8
Уинкс
Гарри Уинкс
81
20
Алли
Деле Алли
71
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
64
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
33
Дэвис
Бен Дэвис
15
Дайер
Эрик Дайер
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
11
Ламела
Эрик Ламела
27
Моура
Лукас Моура
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
72
9
Левандовски
Роберт Левандовски
45'
87'
45', 87'
90
27
Алаба
Давид Алаба
46
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
53'
55'
83'
88'
53', 55', 83', 88'
90
4
Зюле
Никлас Зюле
90
29
Коман
Кингсли Коман
71
24
Толиссо
Корентен Толиссо
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
15'
15'
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
8
Мартинес
Хави Мартинес
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
25
Мюллер
Томас Мюллер
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
14
Перишич
Иван Перишич
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс