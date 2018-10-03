Тоттенхэм - Барселона: 03 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
2:4

Тоттенхэм - Барселона: 03 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
3 окт. 2018, 22:00 МСК
3.10.2018, 22:00 МСК
среда
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
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Предварительный состав

Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
14
Родон
Джо Родон
25
Танганга
Джафет Танганга
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
27
Моура
Лукас Моура
10
Кейн
Гарри Кейн
45
Винисиус
Карлос Винисиус
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
33
Дэвис
Бен Дэвис
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
20
Алли
Деле Алли
-
54
Девайн
Элфи Девайн
-
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-

События

Матч окончен 2:4

Прошлые матчи

11.12.2018 11 дек. 2018 вт 23:00
Барселона
1 : 1
Тоттенхэм
11.12.2018 11 дек. 2018 вт 23:00
Барселона
1
Тоттенхэм
1
03.10.2018 03 окт. 2018 ср 22:00
Тоттенхэм
2 : 4
Барселона
03.10.2018 03 окт. 2018 ср 22:00
Тоттенхэм
2
Барселона
4

Новости

Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
Вратарь «Тоттенхэма» написал в инсте: «Работа сделана» – у поста о вылете его клуба из Лиги Европы 🤔
#Джо Харт
19 марта, 14:48
Пробежал один полполя и всадил хет-трик – так гений Оршич вышиб «Тоттенхэм» из Лиги Европы 🐆
#Мислав Оршич
18 марта, 23:59
Ламела закинул изящную рабону «Арсеналу». Это третий такой его гол в карьере
1
#Эрик Ламела
14 марта, 21:27
1
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
# Новости матча
«Динамо» Загреб выбил «Тоттенхэм» из Лиги Европы благодаря хет-трику Оршича
18 марта, 23:24
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
«Арсенал» и «Тоттенхэм» обыграли своих соперников в два мяча в Лиге Европы
12 марта, 00:51
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52