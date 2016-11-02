Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
0:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кампль 65
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
2 нояб. 2016, 22:45 МСК
2.11.2016, 22:45 МСК
среда
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
30
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
66
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
73
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
3
Роуз
Дэнни Роуз
38
Картер-Викерс
Кэмерон Картер-Викерс
25
Онома
Джошуа Онома
29
Уинкс
Гарри Уинкс
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
9
Янссен
Венсан Янссен
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
70
21
Топрак
Омер Топрак
90
4
Та
Джонатан Та
90
18
Венделл
Венделл
90
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
20
Арангис
Чарлес Арангис
86
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
90
44
Кампль
Кевин Кампль
65'
65'
85
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
7
Чичарито
Чичарито
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
6
Драгович
Александар Драгович
16
Йедвай
Тин Йедвай
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
29
Хаверц
Кай Хаверц
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
31
Фолланд
Кевин Фолланд