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Тоттенхэм VS Астон Вилла
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Тоттенхэм - Астон Вилла: 02 октября 2021 смотреть онлайн
Тоттенхэм
Лондон
-:-
Тоттенхэм - Астон Вилла: 02 октября 2021 смотреть онлайн
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
2 окт. 2021, 17:00 МСК
2.10.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
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Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон
Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
4
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
19
Накамба
Марвелус Накамба
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
6
Луис
Дуглас Луис
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
60
Чуквуемека
Кэрни Чуквуемека
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
9
Уэсли
Уэсли
-
52
Филоген-Бидас
Джейден Филоген-Бидас
-
Главный тренер
Дин Смит
Прошлые матчи
19.05.2021
19 мая 2021
ср
20:00
Тоттенхэм
1 : 2
Астон Вилла
19.05.2021
19 мая 2021
ср
20:00
Тоттенхэм
1
Астон Вилла
2
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:30
Астон Вилла
0 : 2
Тоттенхэм
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:30
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
2
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Астон Вилла
2 : 3
Тоттенхэм
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Астон Вилла
2
Тоттенхэм
3
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:30
Тоттенхэм
3 : 1
Астон Вилла
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:30
Тоттенхэм
3
Астон Вилла
1
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
19:00
Тоттенхэм
2 : 0
Астон Вилла
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
19:00
Тоттенхэм
2
Астон Вилла
0
13.03.2016
13 марта 2016
вс
19:00
Астон Вилла
0 : 2
Тоттенхэм
13.03.2016
13 марта 2016
вс
19:00
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
2
02.11.2015
02 нояб. 2015
пн
23:00
Тоттенхэм
3 : 1
Астон Вилла
02.11.2015
02 нояб. 2015
пн
23:00
Тоттенхэм
3
Астон Вилла
1
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
17:00
Тоттенхэм
0 : 1
Астон Вилла
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
17:00
Тоттенхэм
0
Астон Вилла
1
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
19:00
Астон Вилла
1 : 2
Тоттенхэм
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
19:00
Астон Вилла
1
Тоттенхэм
2
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
Тоттенхэм
3 : 0
Астон Вилла
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
Тоттенхэм
3
Астон Вилла
0
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
18:00
Астон Вилла
0 : 2
Тоттенхэм
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
18:00
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
2
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
20:30
Астон Вилла
0 : 4
Тоттенхэм
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
20:30
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
4
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
17:00
Тоттенхэм
2 : 0
Астон Вилла
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
17:00
Тоттенхэм
2
Астон Вилла
0
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
Астон Вилла
1 : 1
Тоттенхэм
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
Астон Вилла
1
Тоттенхэм
1
21.11.2011
21 нояб. 2011
пн
22:59
Тоттенхэм
2 : 0
Астон Вилла
21.11.2011
21 нояб. 2011
пн
22:59
Тоттенхэм
2
Астон Вилла
0
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
20:30
Астон Вилла
1 : 2
Тоттенхэм
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
20:30
Астон Вилла
1
Тоттенхэм
2
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
17:00
Тоттенхэм
2 : 1
Астон Вилла
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
17:00
Тоттенхэм
2
Астон Вилла
1
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
20:30
Тоттенхэм
0 : 0
Астон Вилла
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
20:30
Тоттенхэм
0
Астон Вилла
0
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
20:30
Астон Вилла
1 : 1
Тоттенхэм
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
20:30
Астон Вилла
1
Тоттенхэм
1
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Астон Вилла
1 : 2
Тоттенхэм
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Астон Вилла
1
Тоттенхэм
2
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Новости
Эриксен помог мне найти работу, перенести расставание и выйти на свет
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20 июня, 18:18
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
29 апреля, 01:05
Новому тренеру «Тоттенхэма» 29 лет. Он работал со Слуцким и закончил карьеру после перелома черепа (45 скоб в голове!)
#Райан Мэйсон
20 апреля, 16:37
В Англии клуб четвертой лиги бесплатно обменяет футболки клубов Суперлиги на свои. И люди меняют!
#Суперлига
19 апреля, 18:50
Бренд по продаже краски подписал контракт с «Тоттенхэмом». И странно затроллил его серией твитов о «пыльном трофейном шкафе»
#Тоттенхэм
15 апреля, 19:38
Вратарь «Тоттенхэма» написал в инсте: «Работа сделана» – у поста о вылете его клуба из Лиги Европы 🤔
#Джо Харт
19 марта, 14:48
Жуть в АПЛ вокруг 🦠 : рекорд по заболевшим, переносы, отлов нарушителей. В это время страна на полном карантине
#АПЛ
05 января, 23:30
#
Новости матча
Мингс – первый за 25 лет игрок «Астон Виллы», который сыграет за Англию на Евро. Последним был тренер Саутгейт
13 июня, 16:10
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
Полиция арестовала восемь человек из-за расистских оскорблений игрока «Тоттенхэма» в сети
21 мая, 17:32
УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
07 мая, 21:11
«Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги. Лапорт забил единственный гол в финале
25 апреля, 20:19
«Тоттенхэм» назначил 29-летнего Райана Мэйсона главным тренером до конца сезона. Он заменит уволенного Моуринью
20 апреля, 12:46
Увольнение Моуринью из «Тоттенхэма» не связано с формированием Суперлиги
19 апреля, 13:54