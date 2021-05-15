Тоттенхэм - Астон Вилла: 15 мая 2021 смотреть онлайн

Тоттенхэм
Лондон
-:-

Тоттенхэм - Астон Вилла: 15 мая 2021 смотреть онлайн

Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
15 мая 2021, 17:00 МСК
15.05.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
14
Родон
Джо Родон
25
Танганга
Джафет Танганга
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
27
Моура
Лукас Моура
10
Кейн
Гарри Кейн
45
Винисиус
Карлос Винисиус
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
33
Дэвис
Бен Дэвис
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
20
Алли
Деле Алли
-
54
Девайн
Элфи Девайн
-
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
4
Конса
Эзри Конса
2
Кэш
Мэтти Кэш
17
Трезеге
Трезеге
6
Луис
Дуглас Луис
25
Сансон
Морган Сансон
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
-
20
Баркли
Росс Баркли
-
19
Накамба
Марвелус Накамба
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-

Прошлые матчи

21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:30
Астон Вилла
0 : 2
Тоттенхэм
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:30
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
2
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
Астон Вилла
2 : 3
Тоттенхэм
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
Астон Вилла
2
Тоттенхэм
3
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:30
Тоттенхэм
3 : 1
Астон Вилла
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:30
Тоттенхэм
3
Астон Вилла
1
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 19:00
Тоттенхэм
2 : 0
Астон Вилла
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 19:00
Тоттенхэм
2
Астон Вилла
0
13.03.2016 13 марта 2016 вс 19:00
Астон Вилла
0 : 2
Тоттенхэм
13.03.2016 13 марта 2016 вс 19:00
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
2
02.11.2015 02 нояб. 2015 пн 23:00
Тоттенхэм
3 : 1
Астон Вилла
02.11.2015 02 нояб. 2015 пн 23:00
Тоттенхэм
3
Астон Вилла
1
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 17:00
Тоттенхэм
0 : 1
Астон Вилла
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 17:00
Тоттенхэм
0
Астон Вилла
1
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 19:00
Астон Вилла
1 : 2
Тоттенхэм
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 19:00
Астон Вилла
1
Тоттенхэм
2
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Тоттенхэм
3 : 0
Астон Вилла
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Тоттенхэм
3
Астон Вилла
0
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 18:00
Астон Вилла
0 : 2
Тоттенхэм
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 18:00
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
2
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 20:30
Астон Вилла
0 : 4
Тоттенхэм
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 20:30
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
4
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 17:00
Тоттенхэм
2 : 0
Астон Вилла
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 17:00
Тоттенхэм
2
Астон Вилла
0
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
Астон Вилла
1 : 1
Тоттенхэм
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
Астон Вилла
1
Тоттенхэм
1
21.11.2011 21 нояб. 2011 пн 22:59
Тоттенхэм
2 : 0
Астон Вилла
21.11.2011 21 нояб. 2011 пн 22:59
Тоттенхэм
2
Астон Вилла
0
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 20:30
Астон Вилла
1 : 2
Тоттенхэм
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 20:30
Астон Вилла
1
Тоттенхэм
2
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 17:00
Тоттенхэм
2 : 1
Астон Вилла
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 17:00
Тоттенхэм
2
Астон Вилла
1
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 20:30
Тоттенхэм
0 : 0
Астон Вилла
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 20:30
Тоттенхэм
0
Астон Вилла
0
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 20:30
Астон Вилла
1 : 1
Тоттенхэм
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 20:30
Астон Вилла
1
Тоттенхэм
1
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
Астон Вилла
1 : 2
Тоттенхэм
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
Астон Вилла
1
Тоттенхэм
2
15.09.2008 15 сент. 2008 пн 22:00
Тоттенхэм
1 : 2
Астон Вилла
15.09.2008 15 сент. 2008 пн 22:00
Тоттенхэм
1
Астон Вилла
2

Новости

Вратарь «Тоттенхэма» написал в инсте: «Работа сделана» – у поста о вылете его клуба из Лиги Европы 🤔
#Джо Харт
19 марта, 14:48
Пробежал один полполя и всадил хет-трик – так гений Оршич вышиб «Тоттенхэм» из Лиги Европы 🐆
#Мислав Оршич
18 марта, 23:59
Ламела закинул изящную рабону «Арсеналу». Это третий такой его гол в карьере
1
#Эрик Ламела
14 марта, 21:27
1
Мужчины в костюмах проникли на стадион «Фулхэма» и закрепили под тумбой для ТВ телефон. Возможно, чтобы подслушать Рио Фердинанда
#АПЛ
09 марта, 18:31
Жуть в АПЛ вокруг 🦠 : рекорд по заболевшим, переносы, отлов нарушителей. В это время страна на полном карантине
#АПЛ
05 января, 23:30
# Новости матча
«Динамо» Загреб выбил «Тоттенхэм» из Лиги Европы благодаря хет-трику Оршича
18 марта, 23:24
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
«Арсенал» и «Тоттенхэм» обыграли своих соперников в два мяча в Лиге Европы
12 марта, 00:51
Девушка бросила Деле Алли, потому что он слишком часто играет в Fortnite
06 марта, 15:17
УЕФА поменял хозяина в первом матче «Тоттенхэма» и «Динамо» Загреб в Лиги Европы. Пара начнет игрой в Лондоне
01 марта, 19:49
У Бэйла дубль и голевая в матче против «Бернли». Он набрал 7 очков по «гол+пас» в последних четырех играх
28 февраля, 20:03
«Манчестер Сити» выиграл у «Тоттенхэма» впервые с апреля 2019 года
13 февраля, 22:26
«Тоттенхэм» проиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ. Отставание от «Ман Сити» – 17 очков
13 февраля, 22:21