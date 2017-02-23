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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Эриксен 10
Ваньяма 61
2:2
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Гент
Гент
Кейн 20
Пербе 82
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
23 февр. 2017, 23:05 МСК
23.02.2017, 23:05 МСК
четверг
Мануэл Жорже Соуза
Мануэл Жорже Соуза
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
58
19
Дембеле
Мусса Дембеле
75
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
10'
10'
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
61'
61'
90
15
Дайер
Эрик Дайер
89
20
Алли
Деле Алли
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
10
Кейн
Гарри Кейн
20'
20'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
16
Триппьер
Киран Триппьер
27
Виммер
Кевин Виммер
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
29
Уинкс
Гарри Уинкс
7
Сон
Хын-Мин Сон
9
Янссен
Венсан Янссен
Гент
мин
55
Гершон
Рами Гершон
90
91
Калинич
Ловре Калинич
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
4
Жиго
Самуэль Жиго
90
15
Сайеф
Кеннет Сайеф
90
44
Эсити
Андерсон Эсити
90
19
Деягер
Брехт Деягер
56
77
Миличевич
Даниэль Миличевич
45
7
Кулибали
Калифа Кулибали
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
27
Саймон
Мозес Саймон
75
Запасные
1
Ринне
Якоб Ринне
29
де Смет
Тибо де Смет
40
Рабиу
Ибрагим Рабиу
8
Маттон
Томас Маттон
33
Верстраэт
Луи Верстраэт
24
Пербе
Жереми Пербе
82'
18
Калу
Самуэль Калу