Тоттенхэм - Брентфорд: 01 декабря 2021 смотреть онлайн

Тоттенхэм
Лондон
-:-

Тоттенхэм - Брентфорд: 01 декабря 2021 смотреть онлайн

Брентфорд
Лондон
АПЛ, 14 тур

АПЛ,

14 тур

Англия
1 дек. 2021, 22:45 МСК
1.12.2021, 22:45 МСК
среда
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Предварительный состав

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Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон
Брентфорд
мин
28
Дэниэльс
Люк Дэниэльс
5
Пайннок
Этан Пайннок
30
Расмуссен
Мадс Расмуссен
24
Фосу
Тарик Фосу
31
Замбурек
Ян Замбурек
7
Каньос
Серхи Каньос
15
Форсс
Маркус Форсс
Запасные
1
Рая
Давид Рая
-
22
Дальсгаард
Хенрик Дальсгаард
-
3
Генри
Рико Генри
-
8
Йенсен
Матиас Йенсен
-
38
Maxwell Haygarth
Maxwell Haygarth
-
37
Alexander Gilbert
Alexander Gilbert
-
34
Aaron Pressley
Aaron Pressley
-
Главный тренер
Томас Франк

Новости

Эриксен помог мне найти работу, перенести расставание и выйти на свет
#Кристиан Эриксен
21 июня, 09:35
Бэйл верит в инопланетян. Он посмотрел кучу документалок и сказал, что сам видел НЛО
#Гарет Бэйл
20 июня, 18:18
«Брентфорд» вернулся в АПЛ. Одна победа принесла ему больше денег, чем получает победитель Лиги чемпионов 💰
#Брентфорд
29 мая, 19:55
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
29 апреля, 01:05
Новому тренеру «Тоттенхэма» 29 лет. Он работал со Слуцким и закончил карьеру после перелома черепа (45 скоб в голове!)
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20 апреля, 16:37
В Англии клуб четвертой лиги бесплатно обменяет футболки клубов Суперлиги на свои. И люди меняют!
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19 апреля, 18:50
Бренд по продаже краски подписал контракт с «Тоттенхэмом». И странно затроллил его серией твитов о «пыльном трофейном шкафе»
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23 мая, 19:57
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25 апреля, 20:19
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20 апреля, 12:46
Увольнение Моуринью из «Тоттенхэма» не связано с формированием Суперлиги
19 апреля, 13:54