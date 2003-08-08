Матч завершен
Торпедо
Москва
1:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
7 авг. 2003, 23:00 МСК
7.08.2003, 23:00 МСК
четверг
Составы