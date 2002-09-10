Матч завершен
Торпедо
Москва
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
9 сент. 2002, 23:00 МСК
9.09.2002, 23:00 МСК
понедельник
Составы