Матч завершен
Торпедо
Москва
1:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
22 апр. 1997, 23:00 МСК
22.04.1997, 23:00 МСК
вторник
Составы