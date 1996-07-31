Матч завершен
Торпедо
Москва
2:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
30 июля 1996, 23:00 МСК
30.07.1996, 23:00 МСК
вторник
Составы