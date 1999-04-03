Матч завершен
Торпедо
Москва
1:0
Матч завершен
Жемчужина
Сочи
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
2 апр. 1999, 23:00 МСК
2.04.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы