Матч завершен
Торпедо
Москва
3:1
Матч завершен
Жемчужина
Сочи
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
8 июля 1997, 23:00 МСК
8.07.1997, 23:00 МСК
вторник
Составы