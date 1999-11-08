Торпедо - Жемчужина: 19 июля 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Москва
2:1

Торпедо - Жемчужина: 19 июля 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Жемчужина
Сочи
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
19 июля 1993, 23:00 МСК
19.07.1993, 23:00 МСК
понедельник
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-

События

Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

08.11.1999 08 нояб. 1999 пн -:-
Жемчужина
1 : 1
Торпедо
08.11.1999 08 нояб. 1999 пн -:-
Жемчужина
1
Торпедо
1
02.04.1999 02 апр. 1999 пт 23:00
Торпедо
1 : 0
Жемчужина
02.04.1999 02 апр. 1999 пт 23:00
Торпедо
1
Жемчужина
0
14.08.1998 14 авг. 1998 пт 23:00
Жемчужина
0 : 4
Торпедо
14.08.1998 14 авг. 1998 пт 23:00
Жемчужина
0
Торпедо
4
01.05.1998 01 мая 1998 пт 23:00
Торпедо
0 : 1
Жемчужина
01.05.1998 01 мая 1998 пт 23:00
Торпедо
0
Жемчужина
1
09.11.1997 09 нояб. 1997 вс -:-
Жемчужина
4 : 3
Торпедо
09.11.1997 09 нояб. 1997 вс -:-
Жемчужина
4
Торпедо
3
08.07.1997 08 июля 1997 вт 23:00
Торпедо
3 : 1
Жемчужина
08.07.1997 08 июля 1997 вт 23:00
Торпедо
3
Жемчужина
1
19.07.1996 19 июля 1996 пт 23:00
Жемчужина
1 : 2
Торпедо
19.07.1996 19 июля 1996 пт 23:00
Жемчужина
1
Торпедо
2
23.03.1996 23 марта 1996 сб -:-
Торпедо
1 : 0
Жемчужина
23.03.1996 23 марта 1996 сб -:-
Торпедо
1
Жемчужина
0
21.07.1995 21 июля 1995 пт 23:00
Жемчужина
3 : 1
Торпедо
21.07.1995 21 июля 1995 пт 23:00
Жемчужина
3
Торпедо
1
23.05.1995 23 мая 1995 вт 23:00
Торпедо
3 : 0
Жемчужина
23.05.1995 23 мая 1995 вт 23:00
Торпедо
3
Жемчужина
0
01.08.1994 01 авг. 1994 пн 23:00
Торпедо
1 : 0
Жемчужина
01.08.1994 01 авг. 1994 пн 23:00
Торпедо
1
Жемчужина
0
09.05.1994 09 мая 1994 пн 23:00
Жемчужина
3 : 1
Торпедо
09.05.1994 09 мая 1994 пн 23:00
Жемчужина
3
Торпедо
1
19.07.1993 19 июля 1993 пн 23:00
Торпедо
2 : 1
Жемчужина
19.07.1993 19 июля 1993 пн 23:00
Торпедо
2
Жемчужина
1
02.04.1993 02 апр. 1993 пт 23:00
Жемчужина
1 : 0
Торпедо
02.04.1993 02 апр. 1993 пт 23:00
Жемчужина
1
Торпедо
0