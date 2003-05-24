Матч завершен
Торпедо
Москва
3:0
Матч завершен
Уралан
Элиста
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
23 мая 2003, 23:00 МСК
23.05.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы