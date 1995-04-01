Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Головин
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Ивица Олич
Федор Чалов
Россия
Мальта
Норвегия
США
Косово
Бельгия
Белоруссия
Англия
Нидерланды
Южная Корея
Непал
Спартак
Ливерпуль
Манчестер Сити
ЦСКА
Локомотив
Зенит
Бавария
Барселона
Краснодар
Реал
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Торпедо VS Тюмень
Поделиться:
Торпедо - Тюмень: 31 марта 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
2:1
Торпедо - Тюмень: 31 марта 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
31 марта 1995, 23:00 МСК
31.03.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
События
Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
25.09.1998
25 сент. 1998
пт
23:00
Торпедо
5 : 1
Тюмень
25.09.1998
25 сент. 1998
пт
23:00
Торпедо
5
Тюмень
1
10.06.1998
10 июня 1998
ср
23:00
Тюмень
1 : 2
Торпедо
10.06.1998
10 июня 1998
ср
23:00
Тюмень
1
Торпедо
2
22.07.1997
22 июля 1997
вт
23:00
Тюмень
2 : 1
Торпедо
22.07.1997
22 июля 1997
вт
23:00
Тюмень
2
Торпедо
1
22.03.1997
22 марта 1997
сб
-:-
Торпедо
1 : 1
Тюмень
22.03.1997
22 марта 1997
сб
-:-
Торпедо
1
Тюмень
1
30.09.1995
30 сент. 1995
сб
-:-
Тюмень
1 : 3
Торпедо
30.09.1995
30 сент. 1995
сб
-:-
Тюмень
1
Торпедо
3
31.03.1995
31 марта 1995
пт
23:00
Торпедо
2 : 1
Тюмень
31.03.1995
31 марта 1995
пт
23:00
Торпедо
2
Тюмень
1
23.10.1994
23 окт. 1994
вс
-:-
Торпедо
2 : 1
Тюмень
23.10.1994
23 окт. 1994
вс
-:-
Торпедо
2
Тюмень
1
26.03.1994
26 марта 1994
сб
-:-
Тюмень
0 : 0
Торпедо
26.03.1994
26 марта 1994
сб
-:-
Тюмень
0
Торпедо
0
07.11.1992
07 нояб. 1992
сб
-:-
Тюмень
1 : 2
Торпедо
07.11.1992
07 нояб. 1992
сб
-:-
Тюмень
1
Торпедо
2
Новости
Самые крупные победы в истории чемпионатов России
#РПЛ
20 июня 2020, 01:00
Инстаграм-шоу от «Тюмени». Позвали в команду Неймара, а потом от него отказались
#Тюмень
11 августа 2019, 15:05