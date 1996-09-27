Торпедо - Текстильщик: 03 октября 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Москва
1:0

Торпедо - Текстильщик: 03 октября 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Текстильщик
Камышин
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
3 окт. 1992, -:- МСК
3.10.1992, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-

События

Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

27.09.1996 27 сент. 1996 пт 23:00
Текстильщик
1 : 1
Торпедо
27.09.1996 27 сент. 1996 пт 23:00
Текстильщик
1
Торпедо
1
14.05.1996 14 мая 1996 вт 23:00
Торпедо
2 : 1
Текстильщик
14.05.1996 14 мая 1996 вт 23:00
Торпедо
2
Текстильщик
1
14.10.1995 14 окт. 1995 сб -:-
Торпедо
0 : 0
Текстильщик
14.10.1995 14 окт. 1995 сб -:-
Торпедо
0
Текстильщик
0
28.04.1995 28 апр. 1995 пт 23:00
Текстильщик
1 : 1
Торпедо
28.04.1995 28 апр. 1995 пт 23:00
Текстильщик
1
Торпедо
1
09.08.1994 09 авг. 1994 вт 23:00
Текстильщик
1 : 0
Торпедо
09.08.1994 09 авг. 1994 вт 23:00
Текстильщик
1
Торпедо
0
01.05.1994 01 мая 1994 вс 23:00
Торпедо
1 : 2
Текстильщик
01.05.1994 01 мая 1994 вс 23:00
Торпедо
1
Текстильщик
2
15.10.1993 15 окт. 1993 пт -:-
Торпедо
0 : 2
Текстильщик
15.10.1993 15 окт. 1993 пт -:-
Торпедо
0
Текстильщик
2
16.06.1993 16 июня 1993 ср 23:00
Текстильщик
0 : 0
Торпедо
16.06.1993 16 июня 1993 ср 23:00
Текстильщик
0
Торпедо
0
03.10.1992 03 окт. 1992 сб -:-
Торпедо
1 : 0
Текстильщик
03.10.1992 03 окт. 1992 сб -:-
Торпедо
1
Текстильщик
0
02.09.1992 02 сент. 1992 ср 23:00
Текстильщик
3 : 0
Торпедо
02.09.1992 02 сент. 1992 ср 23:00
Текстильщик
3
Торпедо
0